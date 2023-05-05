Україна шукає за кордоном техніку для пришвидшення розмінування: потрібні сотні машин
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна системно шукає за кордоном техніку, що пришвидшить гуманітарне розмінування території. Зокрема, потрібно біля ста машин для розмінування, 380 машин для перевезення особового складу та обладнання. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає УНН з посиланням на Міністерство.
Свириденко під час робочої наради з послами України повідомила, що гуманітарне розмінування є одним з ключових елементів відновлення України та української економіки.
«Тому потрібно докласти максимум зусиль для вирішення питань, що допоможуть прискорити очищення нашої країни від мін та снарядів, що не розірвалися», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у нараді, організованій Міністерством закордонних справ, взяли участь представники Міністерства економіки України, Міністерства оборони, ДСНС, посли України в США, Канаді, Німеччині, Японії, Республіці Корея, Швейцарії, Хорватії, Аргентині та інших.
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«Щоб пришвидшити введення в експлуатацію звільнених українських земель потрібно забезпечити технікою державних операторів, які виконують основну частину роботи – ДСНС та підрозділи ЗСУ. Потрібно біля ста машин для розмінування, 380 машин для перевезення особового складу та обладнання та 330 машин для перевезення вибухонебезпечних предметів. Всі разом ми маємо якомога швидше знайти цю техніку чи виробників, які її виготовлять, законтрактувати та привезти в Україну. Якомога швидше вона має відпрацювати в наших полях, щоб потім там працювали українські сівалки, трактори, комбайни», - підкреслила Свириденко.
Як було зазначено під час наради, вже зараз налагоджено контакти з виробниками з низки країн.
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«Відтак потрібно пришвидшити предметне опрацювання співробітництва, а також продовжити пошук та налагодження контактів з іншими виробниками», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що при цьому машини для розмінування та вказана техніка залишаються ключовою потребою, але не єдиною. Україна прагне залучити всі ефективні передові технології з розмінування, що існують в світі.
Отже, іноземні компанії, що володіють такими технологіями, також є в центрі уваги.