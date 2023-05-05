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Украина ищет за рубежом технику для ускорения разминирования: нужны сотни машин

Украина ищет за рубежом технику для ускорения разминирования: нужны сотни машин

Киев • УНН

 • 1076225 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украина системно ищет за рубежом технику, которая ускорит гуманитарное разминирование территории. В частности, нужно около ста машин для разминирования, 380 машин для перевозки личного состава и оборудования. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН со ссылкой на Министерство.

Свириденко во время рабочего совещания с послами Украины сообщила, что гуманитарное разминирование является одним из ключевых элементов восстановления Украины и украинской экономики.

«Поэтому нужно приложить максимум усилий для решения вопросов, которые помогут ускорить очистку нашей страны от мин и неразорвавшихся снарядов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании, организованном Министерством иностранных дел, приняли участие представители Министерства экономики Украины, Министерства обороны, ГСЧС, послы Украины в США, Канаде, Германии, Японии, Республике Корея, Швейцарии, Хорватии, Аргентине и других.

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«Чтобы ускорить ввод в эксплуатацию освобожденных украинских земель нужно обеспечить техникой государственных операторов, которые выполняют основную часть работы – ГСЧС и подразделения ВСУ. Нужно около ста машин для разминирования, 380 машин для перевозки личного состава и оборудования и 330 машин для перевозки взрывоопасных предметов. Все вместе мы должны как можно скорее найти эту технику или производителей, которые ее изготовят, законтрактовать и привезти в Украину. Как можно скорее она должна отработать в наших полях, чтобы потом там работали украинские сеялки, тракторы, комбайны», - подчеркнула Свириденко.

Как было отмечено во время совещания, уже сейчас налажены контакты с производителями из ряда стран.

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«Поэтому нужно ускорить предметную проработку сотрудничества, а также продолжить поиск и налаживание контактов с другими производителями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом машины для разминирования и указанная техника остаются ключевой потребностью, но не единственной. Украина стремится привлечь все эффективные передовые технологии по разминированию, существующие в мире.

Следовательно, иностранные компании, обладающие такими технологиями, также в центре внимания.

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