Уряд відкриває спецрахунок для фінансування гуманітарного розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні відкривають спеціальний рахунок Міністерства економіки для перерахування коштів на фінансування гуманітарного розмінування. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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"Гуманітарне розмінування залишається нашим пріоритетом. До 30% площі України заміновано ворогом. Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки. Усі охочі зможуть перерахувати туди кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
В Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. Обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення.