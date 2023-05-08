Готовим специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации - Зеленский

Детали

Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний по безопасности с чиновниками.

"Глава правительства, первый вице-премьер, министр внутренних дел и другие министры. Первое совещание – по разминированию в Украине. По состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров нашей территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались.

В целом это оценивается во временных рамках довольно неприятно – мол, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой. Мы должны сделать это значительно быстрее. Готовим и специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что активно работают и с партнерами ради увеличения наших возможностей.

"В технике, в подготовке саперов и пиротехников. Со всеми в мире, кто имеет опыт, кто имеет технологии, кто имеет финансовые возможности для поддержки, мы будем сотрудничать, чтобы сделать Украину снова чистой от российских мин", - сказал Зеленский.

Дополнение

Украина системно ищет за рубежом технику, которая ускорит гуманитарное разминирование территории. В частности, нужно около ста машин для разминирования, 380 машин для перевозки личного состава и оборудования.