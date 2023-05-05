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На платформі United24 з’явилося два нових напрямки – Зеленський

На платформі United24 з’явилося два нових напрямки – Зеленський

Київ • УНН

 • 978482 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Новими напрямками діяльності фандрейзингової платформи United24 стануть гуманітарне розмінування та освіта. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди першої річниці створення платформи, передає УНН.

Цитата

«У перший рік United24 зосередилась на трьох напрямах. Оборона та розмінування – це перший. Другий – медицина. І третій – відбудова. Сьогодні радий оголосити, що до трьох існуючих напрямів в United24 ми додаємо ще два. Для гуманітарного розмінування робимо окремий напрям – щоб якнайбільше людей могли на ньому зосередитись. І п'ятим напрямом для United24 стане освітній», - сказав Зеленський.

Він повідомив, що до United24 приєднуються нові амбасадори.

«Першими амбасадорами напряму «Освіта і наука» стануть науковці та лауреати Нобелівської премії – сер Пол Нерс, пан Едвард Мозер і пані Мей-Брітт Мозер, а також українка, яку знає світ, пані Іванна Сахно. Маю честь оголосити також, що першим амбасадором проекту «Розмінування» став пан Френсіс Фукуяма», - розповів Зеленський.

За його словами, цей напрям United24 теж масштабний.

«Понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами й снарядами, що не розірвалися. Не всі країни світу мають таку площу, яку ми повинні зробити повністю безпечною для наших людей, для наших дітей», - зазначив Президент.

Доповнення

25 одиниць реабілітаційного обладнання придбано за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.

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