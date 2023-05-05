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На платформе United24 появилось два новых направления - Зеленский

На платформе United24 появилось два новых направления - Зеленский

Киев • УНН

 • 978478 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Новыми направлениями деятельности фандрейзинговой платформы United24 станут гуманитарное разминирование и образование. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю первой годовщины создания платформы, передает УНН.

Цитата

«В первый год United24 сосредоточилась на трех направлениях. Оборона и разминирование – это первое. Второе – медицина. И третье – восстановление. Сегодня рад объявить, что к трем существующим направлениям в United24 мы добавляем еще два. Для гуманитарного разминирования делаем отдельное направление – чтобы как можно больше людей могли на нем сосредоточиться. И пятым направлением для United24 станет образовательное», - сказал Зеленский.

Он сообщил, что к United24 присоединяются новые послы.

«Первыми послами направления «Образование и наука» станут ученые и лауреаты Нобелевской премии – сэр Пол Нерс, господин Эдвард Мозер и госпожа Мэй-Бритт Мозер, а также украинка, которую знает мир, госпожа Иванна Сахно. Имею честь объявить также, что первым амбассадором проекта «Разминирование» стал господин Фрэнсис Фукуяма», - рассказал Зеленский.

По его словам, это направление United24 тоже масштабное.

«Более 170 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнены минами и неразорвавшимися снарядами. Не все страны мира имеют такую площадь, которую мы должны сделать полностью безопасной для наших людей, для наших детей», - отметил Президент.

Дополнение

25 единиц реабилитационного оборудования приобретено за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24.

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