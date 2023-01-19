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За кошти UNITED24 закупило реабілітаційне обладнання для українців

Київ • УНН

 • 1432209 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. 25 одиниць реабілітаційного обладнання придбано за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. Як зазначили у Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що сума закупівлі перевищує 48,2 млн грн, передає УНН.

За кошти UNITED24 закупило реабілітаційне обладнання для українців

Цитата

“Це — два види моторизованих велотренажерів для ніг із використанням власної м’язової сили; два види реабілітаційних тренажерів для тренування рівноваги (один — для пацієнтів, які можуть стояти, інший — для тих, які не можуть); динамічний пристрій для відновлення функцій ходіння. Кожного по 5 одиниць”, — повідомили у міністерстві.

За кошти, зібрані через UNITED24 будуть закуповуватися ще й пристрої для реабілітації пацієнтів, окрім медобладнання для порятунку життів українців, їх лікування.

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, вже закуплені машини екстреної меддопомоги, реанімобілі, різноманітне обладнання.

Довідка

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа. Станом на 7 грудня 2022 року вдалося зібрати понад 237 млн доларів зі 110 країн.

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