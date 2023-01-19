Минздрав за средства UNITED24 закупил реабилитационное оборудование для украинцев

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“Это — два вида моторизованных велотренажеров для ног с использованием собственной мышечной силы; два вида реабилитационных тренажеров для тренировки равновесия (один — для пациентов, которые могут стоять, другой — для тех, которые не могут); динамическое устройство для восстановления функций хождения. Каждого по 5 единиц”, — сообщили в министерстве.

За средства, собранные через UNITED24 будут закупаться еще и устройства для реабилитации пациентов, кроме медоборудования для спасения жизней украинцев, их лечения.

Справка

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа. По состоянию на 7 декабря 2022 года удалось собрать более 237 млн долларов из 110 стран.