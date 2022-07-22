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Группа Imagine Dragons стала амбассадором United24

Киев • УНН

 • 361452 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Музыкальная рок-группа Imagine Dragons стала амбассадором платформы United24, она будет продвигать направление медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и United24 в Telegram.

Цитата

"Легендарные Imagine Dragons стали амбассадорами платформы United24. Группа будет продвигать направление медицинской помощи. И сначала они поддержат сбор на скорые, который начала Елена Зеленская. В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022-м продолжаете делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире. Благодарю вас за это!", - отметил президент.

Детали

Объявления партнерства и обсуждение деталей сотрудничества состоялось во время онлайн-звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обладатели Grammy присоединятся к Андрею Шевченко, Элине Светолиной и Лиеву Шрайберу и будут популяризировать направление "Медицинская помощь".

Как известно, американская мультиплатиновая группа с аншлагом выступила в Украине на "Олимпийском" 2018 года и должна была выступать снова в 2022-м. Из-за войны концерт пришлось перенести. В то же время музыканты выступили на телемарафоне Save Ukraine.

"А теперь их фронтмен Дэн Рейнольдс почти не расстается с украинским флагом и регулярно посвящает Украине песни во время мирового турне. Очень рады новому партнерству и поздравляем Imagine Dragons в звездной команде U24!", - говорится в сообщении United24.

Дополнение 

По итогам двух месяцев работы государственной благотворительной платформы United24 было собрано на нужды Украины более двух миллиардов гривен.

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