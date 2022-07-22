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Гурт Imagine Dragons став амбасадором United24

Гурт Imagine Dragons став амбасадором United24

Київ • УНН

 • 361456 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Музичний рок-гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи United24, він просуватиме напрямок медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на президента України Володимира Зеленського та United24 у Telegram.

Цитата

"Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24. Гурт просуватиме напрямок медичної допомоги. І спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала Олена Зеленська. У 2018 році ви вперше відвідали нашу країну. У 2022-му продовжуєте робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі. Дякую вам за це!", - зазначив президент.

Деталі

Оголошення партнерства і обговорення деталей співпраці відбулось під час онлайн-дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським. Володарі Grammy приєднаються до Андрія Шевченка, Еліни Світоліної та Лієва Шрайбера й популяризуватимуть напрям "Медична допомога".

Як відомо, американський мультиплатиновий гурт з аншлагом виступив в Україні на "Олімпійському" 2018 року і мав виступати знову 2022-го. Через війну концерт довелося перенести. Натомість музиканти виступили на телемарафоні Save Ukraine.

"А тепер їхній фронтмен Ден Рейнольдс майже не розлучається з українським прапором і регулярно присвячує Україні пісні під час світового турне. Дуже раді новому партнерству та вітаємо Imagine Dragons у зірковій команді U24!", - йдеться в повідомленні United24.

Доповнення 

За підсумками двох місяців роботи державної благодійної платформи United24 було зібрано на потреби України понад два мільярди гривень.

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