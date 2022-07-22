Гурт Imagine Dragons став амбасадором United24

Цитата

"Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24. Гурт просуватиме напрямок медичної допомоги. І спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала Олена Зеленська. У 2018 році ви вперше відвідали нашу країну. У 2022-му продовжуєте робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі. Дякую вам за це!", - зазначив президент.

Деталі

Оголошення партнерства і обговорення деталей співпраці відбулось під час онлайн-дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським. Володарі Grammy приєднаються до Андрія Шевченка, Еліни Світоліної та Лієва Шрайбера й популяризуватимуть напрям "Медична допомога".

Як відомо, американський мультиплатиновий гурт з аншлагом виступив в Україні на "Олімпійському" 2018 року і мав виступати знову 2022-го. Через війну концерт довелося перенести. Натомість музиканти виступили на телемарафоні Save Ukraine.

"А тепер їхній фронтмен Ден Рейнольдс майже не розлучається з українським прапором і регулярно присвячує Україні пісні під час світового турне. Дуже раді новому партнерству та вітаємо Imagine Dragons у зірковій команді U24!", - йдеться в повідомленні United24.

Доповнення

За підсумками двох місяців роботи державної благодійної платформи United24 було зібрано на потреби України понад два мільярди гривень.