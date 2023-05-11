Imagine Dragons выпустили видео о войне в Украине на песню "Crushed"

Детали

Видео было выпущено в поддержку усилий по оказанию помощи под руководством UNITED24, организации, основанной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Группа призывает поклонников делать пожертвования на это дело.

Цитата

"Прошлую зиму я провел в Украине, доставляя помощь людям, которые в ней нуждались, многие из этих людей все еще находились под прямым артиллерийским огнем или были недавно освобождены от оккупации. Я постоянно общался с группой о том, что видел, и они быстро предложили снять музыкальное видео, которое бы отразило эмоции простых украинцев, страдающих от войны. Я поддержал эту идею. Imagine Dragons очень активно помогают Украине, и я почувствовал, что это возможность для людей увидеть, как эта война повлияла на их жизни", - пояснил Арнольд в своем заявлении.

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"Во время моих путешествий я встретил Сашу, молодого парня, который пережил месяцы обстрелов. Недавно он вернулся в родное село, но застал его полностью разрушенным. Это видео хоть немного отражает то, что пережил Саша, и то, что тысячи других украинцев продолжают переживать каждый день" - добавил Арнольд.

"История Саши разрывает сердце, и есть еще тысячи таких, как он, которые отчаянно нуждаются в помощи. Даже сегодня его семья остается без электричества и других основных коммунальных услуг", - добавил фронтмен группы Дэн Рейнольдс.

"Crushed" вошла в двойной альбом Imagine Dragon "Mercury - Acts 1 & 2". Mercury - Act 1, спродюсированный Риком Рубином, вышел в 2021 году, тогда как вторая часть была выпущена в прошлом году.

Дополнение

По словам Президента Владимира Зеленского, новыми направлениями деятельности фандрейзинговой платформы United24 станут гуманитарное разминирование и образование.

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