Ілон Маск назвав терміни першого випробування корабля для польоту на Марс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Перший випробувальний політ корабля SpaceX, призначеного для освоєння Марса, відбудеться в 2019 році, розраховує Ілон Маск. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNBC.
Кінцевою метою цієї місії є створення умов для розміщення на Марсі людської колонії.
До цього часу, за даними Маска, корабель вже “буде готовий до коротких польотів”.
“Ми будуємо перший марсіанський або міжпланетний корабель. Я думаю, що він зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року”, — оголосив на ярмарці технологій SXSW у місті Остін (штат Техас) засновник SpaceX, помітивши проте, сміючись, що “іноді” його плани і очікування трохи завищені.
Зараз завданням цієї компанії, як нагадує CNBC News, є відправка вантажної місії на Червону планету до 2022 року. Кінцевою ж метою SpaceX Ілон Маск вважає створення умов для розміщення на Марсі людської колонії.
Як повідомляв УНН, Маск показав електробуси майбутнього.