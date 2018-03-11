Илон Маск назвал сроки первого испытания корабля для полета на Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Первый испытательный полет корабля SpaceX, предназначенного для освоения Марса, состоится в 2019 году, рассчитывает Маск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNBC.
Конечной целью этой миссии является создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.
К этому времени, по данным Маска, корабль уже “будет готов к коротким полетам”.
“Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года”, — заявил на ярмарке технологий SXSW в городе Остин (штат Техас) основатель SpaceX, заметив однако, смеясь, что “иногда” его планы и ожидания немного завышены.
Сейчас задачей этой компании, как напоминает CNBC News, является отправка грузовой миссии на Красную планету до 2022 года. Конечной же целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.
Как сообщал УНН, Маск показал электробусы будущего.