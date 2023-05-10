«Ігри Нескорених»: до організації українського етапу змагань долучилися Григорій Козловський, Emily Resort та ФК «Рух»

Invictus Games — це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми під час виконання службових обов’язків. “Ігри Нескорених” започаткував британський принц Гаррі 2014-го року. Україна вперше виступила на цих змаганнях 2017-го в Торонто (Канада). 2022-го на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) наша команда виборола 16 медалей: по 5 золотих і срібних, а також 6 бронзових.

“Тут присутні люди, які є нашими чинними військовослужбовцями, а також ветеранами, серед них — і чоловіки, і жінки. Вони зазнали поранень, і саме пересилення себе та заходження в інший вид діяльності, яким є спорт і фізична активність, — це вже перемога над собою”, — сказала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, яка відвідала національний етап змагань.

Всеукраїнські “Ігри Нескорених” приймав відпочинковий комплекс Emily Resort.

“Для нас велика честь приймати таку подію національного значення. Засновник футбольного клубу „Рух“ (Львів) Григорій Козловський завжди ставиться з максимальною ініціативою та підтримкою до таких подій”, — івент-директор Денис Ринський, додавши, що Григорій Козловський та ФК “Рух” активно допомагають ЗСУ закупляючи дрони, вантажівки, генератори, рації та багато чого іншого.

Всі, хто взяв участь в організації заходу, розуміють, що “Ігри Нескорених” — це знакове явище і долучитися до його організації — велика честь. Тому зусилля були докладені максимільні.

“Emily Resort усіма своїми можливостями, всіма ресурсами нашої інфраструктури підключилося та допомогло в реалізації цього заходу. Наша команда має великий досвід в організації таких подій. Ми зі свого боку зробили так, щоби цей захід максимально комфортно та професійно відбувся в нас на території — з точки зору прийняття спортсменів, проведення спортивної частини, перебування тут і логістики. Вважаю, що все вийшло на високому рівні”, — розповів Денис Ринський.

У Львові спортсмени змагалися у стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, паверліфтингу, веслуванні у приміщенні, волейболі сидячи, плаванні, настільному тенісі та баскетболі на візках. За підсумками змагань оберуть 24-ох спортсменів, які представлять Україну в Дюссельдорфі у вересні. Їхні імена оголосять у червні. Змагання з настільного тенісу, баскетболу на візках і волейболу відбулися в спорткомплексі Emily Resort. Тут також забезпечили проживання, харчування спортсменів та івент-холом для проведення офіційних заходів “Ігор Нескорених”.

“Упродовж трьох днів у нас відбулося декілька подій: церемонії відкриття та закриття „Ігор Нескорених“, а також спортивна частина. Найбільшу роль зіграла наша спортарена, тому що зал призначений для десятків видів олімпійських видів спорту за всіма стандартами. Також для того, щоби зібрати всіх та наголосити на важливості цієї події, наш івент-хол став найкращим місцем. І я думаю, що нам добре вдалося все організувати. Наявність такої еко-системи на одній території, як у нас, вражає багатьох організаторів. В тому і задумка — все в одному місці для того, щоби зручно, швидко й ефективно проводити будь-які заходи та не розпорошувати свої зусилля на логістику, поїздку містом чи якісь інші складні процеси. Всі оцінили високий рівень нашої локації, те, як ми поставилися до організації. До того ж, у нас новий зал, інфраструктура — все на найвищому рівні”, — розповів Денис Ринський.

Григорій Козловський, засновник футбольного клубу “Рух” та й власне клуб, значною мірою долучилися до організації змагань. А в Emily Resort зробили все аби учасники почувалися максимально комфортно.

“Відчуваєш себе, як удома, домашня дружня атмосфера. Але все одно змагальність тут існує, дуже добре, коли ти серед своїх змагаєшся, перемагаєш, покращуєш свої результати. Це завжди потрібно для реабілітації. Бо насправді я, ще тоді, коли став інвалідом війни 2015-го року, частину свого здоров’я повернув саме через змагання. Ігри показують, що не треба падати духом, треба займатися собою. Навіть якщо тебе списала армія, це не означає, що треба ставити на собі хрест, поранення — це не вирок”, — розповів про свої враженя учасник “Ігор Нескорених” Євген Олексенко.

“Тут усе дуже згуртовано та командно, дуже приємна атмосфера, жодної конкуренції не відчутно. Тому тут і відчувається, власне, той дух нескорених, який присутній у всіх іграх”, — вважає учасник “Ігор Нескорених” Олександр “Терен” Будько.

“Ігри Нескорених” не стільки про спорт, а про силу духу, підтримку та шлях до реабілітації наших захисників.

“Спортивна складова на „Іграх Нескорених“ відходить на другий план. Тут відбувається реабілітація засобами спорту. Тому на міжнародні змагання поїдуть різні люди — не обов’язково той, хто показав максимальний спортивний результат, а ті, комі це найбільше потрібно для адаптації до життя. До української команди ввійдуть 24 особи, і ми буде за них вболівати вже безпосередньо на змаганнях в Дюссельдорфі”, — вважає начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.