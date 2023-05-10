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"Игры Непокоренных": к организации украинского этапа соревнований приобщились Григорий Козловский, Emily Resort и ФК "Рух"

"Игры Непокоренных": к организации украинского этапа соревнований приобщились Григорий Козловский, Emily Resort и ФК "Рух"

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Во всеукраинских соревнованиях “Игр Непокоренных” (Invictus Games), которые состоялись во Львове, приняли участие 223 спортсмена в 9-ти видах спорта. Далее победителей национального отбора ждет участие в международных соревнованиях “Игры Непокоренных”, которые в этом году состоятся в Дюссельдорфе (Германия).

Invictus Games — это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы при исполнении служебных обязанностей. “Игры Непокоренных” основал британский принц Гарри в 2014 году. Украина впервые выступила на этих соревнованиях в 2017-м в Торонто (Канада). В 2022-м на Invictus Games в Гааге (Нидерланды) наша команда завоевала 16 медалей: по 5 золотых и серебряных, а также 6 бронзовых.

“Здесь присутствуют люди, которые являются нашими действующими военнослужащими, а также ветеранами, среди них — и мужчины, и женщины. Они получили ранения, и сам факт, что они пересилили себя и перешли в другой вид деятельности, которым является спорт и физическая активность, — это уже победа над собой”, — сказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, которая посетила национальный этап соревнований.

Всеукраинские “Игры Непокоренных” принимал комплекс Emily Resort.

“Для нас большая честь принимать такое событие национального значения. Основатель футбольного клуба „Рух“ (Львов) Григорий Козловский всегда относится с максимальной инициативой и поддержкой к таким событиям”, — ивент-директор Денис Рынский, добавив, что Григорий Козловский и ФК “Рух” активно помогают ВСУ закупая дроны, грузовики, генераторы, рации и многое другое.

Все, кто принял участие в организации мероприятия, понимают, что “Игры Непокоренных” — это знаковое явление и приобщиться к его организации — большая честь. Поэтому усилия были приложены максимальные.

“Emily Resort всеми своими возможностями, всеми ресурсами нашей инфраструктуры подключилось и помогло в реализации этого мероприятия. Наша команда имеет большой опыт в организации таких событий. Мы со своей стороны сделали так, чтобы это мероприятие максимально комфортно и профессионально состоялось у нас на территории — с точки зрения принятия спортсменов, проведения спортивной части, пребывания здесь и логистики. Считаю, что все получилось на высоком уровне”, — рассказал Денис Рынский.

Во Львове спортсмены соревновались в стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, пауэрлифтинге, гребле в помещении, волейболе сидя, плавании, настольном теннисе и баскетболе на колясках. По итогам соревнований выберут 24 спортсмена, которые представят Украину в Дюссельдорфе в сентябре. Их имена объявят в июне. Соревнования по настольному теннису, баскетболу на колясках и волейболу прошли в спорткомплексе Emily Resort. Здесь также обеспечили проживание, питание спортсменов и ивент-холлом для проведения официальных мероприятий “Игр Непокоренных”.

“В течение трех дней у нас состоялось несколько событий: церемонии открытия и закрытия „Игр Непокоренных“, а также спортивная часть. Наибольшую роль сыграла наша спортарена, потому что зал предназначен для десятков видов олимпийских видов спорта по всем стандартам. Также для того, чтобы собрать всех и подчеркнуть важность этого события, наш ивент-холл стал лучшим местом. И я думаю, что нам хорошо удалось все организовать. Наличие такой эко-системы на одной территории, как у нас, поражает многих организаторов. В том и задумка — все в одном месте для того, чтобы удобно, быстро и эффективно проводить любые мероприятия и не распылять свои усилия на логистику, поездку по городу или какие-то другие сложные процессы. Все оценили высокий уровень нашей локации, то, как мы отнеслись к организации. К тому же, у нас новый зал, инфраструктура — все на самом высоком уровне”, — рассказал Денис Рынский.

Григорий Козловский, основатель футбольного клуба “Рух”, и собственно клуб, в значительной степени присоединились к организации соревнований. А в Emily Resort сделали все, чтобы участники чувствовали себя максимально комфортно.

“Чувствуешь себя, как дома, домашняя дружеская атмосфера. Но все равно соревновательность здесь существует, очень хорошо, когда ты среди своих соревнуешься, побеждаешь, улучшаешь свои результаты. Это всегда нужно для реабилитации. Потому что на самом деле я, еще тогда, когда стал инвалидом войны 2015-го года, часть своего здоровья вернул именно через соревнования. Игры показывают, что не надо падать духом, надо заниматься собой. Даже если тебя списала армия, это не значит, что надо ставить на себе крест, ранение — это не приговор”, — рассказал о своих впечатлениях участник “Игр Непокоренных” Евгений Олексенко.

“Здесь все очень сплоченно и командно, очень приятная атмосфера, никакой конкуренции не ощущается. Поэтому здесь и чувствуется, собственно, тот дух непокоренных, который присутствует во всех играх”, — считает участник “Игр Непокоренных” Александр “Терен” Будько.

“Игры Непокоренных” не столько о спорте, а о силе духа, поддержке и пути к реабилитации наших защитников.

“Спортивная составляющая на „Играх Непокоренных“ отходит на второй план. Здесь происходит реабилитация средствами спорта. Поэтому на международные соревнования поедут разные люди — не обязательно тот, кто показал максимальный спортивный результат, а те, кому это больше всего нужно для адаптации к жизни. В украинскую команду войдут 24 человека, и мы будет за них болеть уже непосредственно на соревнованиях в Дюссельдорфе”, — считает начальник управления спорта департамента развития Львовского городского совета Антон Никулин.

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