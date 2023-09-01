Ігнат про авіатрощу двох вертольотів на Донеччині: пілотам на Східному напрямку доводиться дуже ризикувати

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"Розумієте, в яких умовах доводиться виконувати завдання вертолітникам, особливо на Східному напрямку, в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, де йде бойова робота, підтримка наземних сил.

Доводиться літати дуже низько і дуже ризикувати, коли ворог переважає тебе в повітрі, коли у ворога достатня кількість ППО", - сказав Ігнат.

За його думку пілоти робили все можливе, щоб урятувати себе і виконати те завдання, яке перед ним ставилося. А поки триває слідство і потрібно дочекатись його результатів.

Нагадаємо

31 серпня у ЗСУ підтвердили, що на Донеччині розбилося два українські гелікоптери. Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Кримінальне провадження відкрили з попередньою правовою кваліфікацію - порушення правил польотів або підготовки до них.

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