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Ігнат про авіатрощу двох вертольотів на Донеччині: пілотам на Східному напрямку доводиться дуже ризикувати

Ігнат про авіатрощу двох вертольотів на Донеччині: пілотам на Східному напрямку доводиться дуже ризикувати

Київ • УНН

 • 447247 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи авіакатастрофу двох гелікоптерів в Донецькій області, заявив, що пілоти на Східному фронті, виконуючи бойові завдання, дуже ризикують. Про це він сказав у п'ятницю в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Розумієте, в яких умовах доводиться виконувати завдання вертолітникам, особливо на Східному напрямку, в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, де йде бойова робота, підтримка наземних сил.

Доводиться літати дуже низько і дуже ризикувати, коли ворог переважає тебе в повітрі, коли у ворога достатня кількість ППО", - сказав Ігнат.

За його думку пілоти робили все можливе, щоб урятувати себе і виконати те завдання, яке перед ним ставилося. А поки триває слідство і потрібно дочекатись його результатів.

Нагадаємо

31 серпня у ЗСУ підтвердили, що на Донеччині розбилося два українські гелікоптери. Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Кримінальне провадження відкрили з попередньою правовою кваліфікацію - порушення правил польотів або підготовки до них.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трагічна загибель українських пілотів на Житомирщині та на Донеччині: Рувін розповів, які експертизи призначені в розслідуваннях

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