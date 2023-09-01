Игнат об авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области: пилотам на Восточном направлении приходится очень рисковать
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя авиакатастрофу двух вертолетов в Донецкой области, заявил, что пилоты на Восточном фронте, выполняя боевые задачи, очень рискуют. Об этом он сказал в пятницу в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Понимаете, в каких условиях приходится выполнять задачи вертолетчикам, особенно на Восточном направлении, в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, где идет боевая работа, поддержка наземных сил.
Приходится летать очень низко и очень рисковать, когда враг превосходит тебя в воздухе, когда у врага достаточное количество ПВО", - сказал Игнат.
По его мнению пилоты делали все возможное, чтобы спасти себя и выполнить ту задачу, которая перед ним ставилась. А пока идет следствие и нужно дождаться его результатов.
Напомним
31 августа в ВСУ подтвердили, что в Донецкой области разбилось два украинских вертолета. Шестеро военнослужащих - экипаж воздушных судов - погибли.
Правоохранители начали расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов МИ-8 в Донецкой области. Уголовное производство открыли с предварительной правовой квалификацией - нарушение правил полетов или подготовки к ним.
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