Игнат об авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области: пилотам на Восточном направлении приходится очень рисковать

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"Понимаете, в каких условиях приходится выполнять задачи вертолетчикам, особенно на Восточном направлении, в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, где идет боевая работа, поддержка наземных сил.

Приходится летать очень низко и очень рисковать, когда враг превосходит тебя в воздухе, когда у врага достаточное количество ПВО", - сказал Игнат.

По его мнению пилоты делали все возможное, чтобы спасти себя и выполнить ту задачу, которая перед ним ставилась. А пока идет следствие и нужно дождаться его результатов.

Напомним

31 августа в ВСУ подтвердили, что в Донецкой области разбилось два украинских вертолета. Шестеро военнослужащих - экипаж воздушных судов - погибли.

Правоохранители начали расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов МИ-8 в Донецкой области. Уголовное производство открыли с предварительной правовой квалификацией - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

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