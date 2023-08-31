За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочато провадження: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Кримінальне провадження відкрили з попередньою правовою кваліфікацію - порушення правил польотів або підготовки до них. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.
Деталі
Зокрема, як повідомляє ДБР, під час розслідування особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.
У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо
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Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.
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