По факту крушения двух вертолетов в Донецкой области начато производство: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Правоохранители начали расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов МИ-8 в Донецкой области. Уголовное производство открыли с предварительной правовой квалификацией - нарушение правил полетов или подготовки к ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора.
Детали
В частности, как сообщает ГБР, в ходе расследования особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.
В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.
Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним
29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолётов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены.
Шестеро военнослужащих - экипаж воздушных судов - погибли.
31 августа в ВСУ подтвердили, что в Донецкой области разбилось два украинских вертолёта.