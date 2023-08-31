По факту крушения двух вертолетов в Донецкой области начато производство: что известно

Детали

В частности, как сообщает ГБР, в ходе расследования особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним

29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолётов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены.

Шестеро военнослужащих - экипаж воздушных судов - погибли.

31 августа в ВСУ подтвердили, что в Донецкой области разбилось два украинских вертолёта.