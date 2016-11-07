Ідею сировинних зон для вирощування продуктів дитячого харчування в Україні скомпрометували - експерт

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сировинні зони, передбачені для вирощування продуктів дитячого та дієтичного харчування, були дуже хорошим та обґрунтованим інструментом контролю за якістю продуктів. Пізніше, статус сировинних зон держава почала роздавати безконтрольно. Тому, із цим треба боротися, проте не шляхом скасування. Таку думку у коментарі УНН висловив директор Інституту екогігієни і токсикології їм. Л.І. Медведя Микола Проданчук, коментуючи ініціативу КМУ щодо скасування “сировинних зон”.