Ідею сировинних зон для вирощування продуктів дитячого харчування в Україні скомпрометували - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сировинні зони, передбачені для вирощування продуктів дитячого та дієтичного харчування, були дуже хорошим та обґрунтованим інструментом контролю за якістю продуктів. Пізніше, статус сировинних зон держава почала роздавати безконтрольно. Тому, із цим треба боротися, проте не шляхом скасування. Таку думку у коментарі УНН висловив директор Інституту екогігієни і токсикології їм. Л.І. Медведя Микола Проданчук, коментуючи ініціативу КМУ щодо скасування “сировинних зон”.
“Сировинні зони — це була дуже хороша і обґрунтована ідея, поки статус сировинних зон (а за цим йдуть пільги держави) не почали роздавати направо і наліво тим, хто ніякого відношення до чистих сировинних зон не має. Аж біля автострад почали роздавати сертифікати на сировинну зону.
Саму ідею таким чином скомпрометували ті, хто надавали ці статус. І сьогодні звичайно, що це призвело до того, що не зрозуміло кому вірити: це сировинна зона чи ні?”, — розповів він.
При цьому, за словами експерта, ідея чистої сировинної зони — дуже корисна, і потрібна.
“Я б сказав так, що навіть із точки зору бізнесу — це виправдана ідея. Але, на превеликий жаль, її спотворили.
Як із цього вийти — я не знаю, бо вже не маю повноважень, як боротися із тим, що робиться неправильно і не законно”, — додав він.
Нагадаємо, КМУ пропонує ВРУ спростити ведення бізнесу для підприємців, які виробляють дитяче харчування, шляхом спрощення “сировинних зон”.
Спеціальні сировинні зони — це регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.
На переконання експертів, скасування сировинних зон, негативно позначиться на якості дитячого харчування, яке і так на сьогодні не найкраще.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, сировинні зони — є одним із рівнів контролю за якістю дитячого харчування, і до їх скасування Україна поки не готова.
Нардеп вважає, що повернутися до цього питання можна бути лише тоді, коли в країні не папері, а на практиці запрацюють принципи HACCP.