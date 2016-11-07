Идею сырьевых зон для выращивания продуктов детского питания в Украине скомпрометировали - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сырьевые зоны, предусмотренные для выращивания продуктов детского и диетического питания, были очень хорошим и обоснованным инструментом контроля качества продуктов. Позже, статус сырьевых зон государство начало раздавать бесконтрольно. Поэтому, с этим надо бороться, однако не путем отмены. Такое мнение в комментарии УНН высказал директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя Николай Проданчук, комментируя инициативу КМУ об отмене "сырьевых зон".
"Сырьевые зоны - это была очень хорошая и обоснованная идея, пока статус сырьевых зон (а за этим идут льготы государства) не начали раздавать направо и налево тем, кто никакого отношения к чистым сырьевым зонам не имеет. Аж возле автострад начали раздавать сертификаты на сырьевую зону.
Саму идею таким образом скомпрометировали те, кто предоставлял эти статусы. И сегодня конечно, это привело к тому, что не понятно кому верить: это сырьевая зона или нет?", - рассказал он.
При этом, по словам эксперта, идея чистой сырьевой зоны - очень полезная, и нужная.
"Я бы сказал так, что даже с точки зрения бизнеса - это оправданная идея. Но, к большому сожалению, ее исказили.
Как из этого выйти - я не знаю, так как уже не имею полномочий, как бороться с тем, что делается неправильно и не законно", - добавил он.
Напомним, КМУ предлагает ВРУ упростить ведение бизнеса для предпринимателей, которые производят детское питание, путем упрощения "сырьевых зон".
Специальные сырьевые зоны - регионы или отдельные хозяйства, соответствующие условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания.
По мнению экспертов, отмена сырьевых зон, негативно скажется на качестве детского питания, которое и так сегодня не самое лучшее.
Также напомним, по словам С.Тригубенко, сырьевые зоны - один из уровней контроля качества детского питания, и к их отменам Украина пока не готова.
Нардеп считает, что вернуться к этому вопросу можно только тогда, когда в стране не на бумаге, а на практике заработают принципы HACCP.