Ідентифіковані всі жертви удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Експерти ідентифікували шостого загиблого внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" у Харківської області 21 жовтня. Про це повідомив Суспільне Харків начальник слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов, інформує УНН.
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Ідентифікували 30-річного уродженця Кам'янки Дворічанської громади, який проживав у Харкові.
«Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло», — сказав Болвінов.
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УНН повідомляв, що фахівці ідентифікували тіла п’ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу “Нової пошти” на Харківщині.
Кількість постраждалих від нічного ракетного удару по терміналу “Нової пошти” у Харкові збільшилася з 16-ти до 17-ти осіб.
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