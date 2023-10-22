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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ідентифіковані всі жертви удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Київ • УНН

 • 158798 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Експерти ідентифікували шостого загиблого внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" у Харківської області 21 жовтня. Про це повідомив Суспільне Харків начальник слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов, інформує УНН.

Ідентифіковані всі жертви удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Деталі

Ідентифікували 30-річного уродженця Кам'янки Дворічанської громади, який проживав у Харкові.

«Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло», — сказав Болвінов.

Раніше

УНН повідомляв, що фахівці ідентифікували тіла п’ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу “Нової пошти” на Харківщині.

Кількість постраждалих від нічного ракетного удару по терміналу “Нової пошти” у Харкові збільшилася з 16-ти до 17-ти осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Удар рф по Харківщині: "Нова пошта" опублікувала відео останніх секунд перед влучанням ракети

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