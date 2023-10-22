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Удар рф по Харківщині: "Нова пошта" опублікувала відео останніх секунд перед влучанням ракети

Київ • УНН

 • 341289 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Працівники «Нової пошти» сортували посилки з ліками та гуманітарною допомогою, коли на термінал на Харківщині поцілила російська ракета, повідомили у «Новій пошті», інформує УНН.

Удар рф по Харківщині: "Нова пошта" опублікувала відео останніх секунд перед влучанням ракети

Цитата

“Наші колеги провели останні секунди життя, допомагаючи - сортуючи посилки з медикаментами та гуманітарною допомогою для мирного населення, яке страждає від війни. росія зруйнувала цивільну будівлю і має бути засуджена за воєнні злочини. Будь ласка, поширюйте інформацію про те, що росія є терористичною державою”, - йдеться у повідомленні у X.

Our colleagues spent their last seconds alive helping - sorting parcels with medicine and humanitarian aid for the civilian suffering from the war. The russia destroyed a civilian building and should be convicted of war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp

— Нова пошта (@NP_official_ua) October 22, 2023

Доповнення

Кількість постраждалих від нічного ракетного удару по терміналу “Нової пошти” у Харкові збільшилася з 16-ти до 17-ти осіб.

Фахівці вже ідентифікували тіла п’ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу “Нової пошти” на Харківщині.

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