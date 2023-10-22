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Удар рф по Харьковской области: "Новая почта" опубликовала видео последних секунд перед попаданием ракеты

Киев • УНН

 • 341289 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Работники «Новой почты» сортировали посылки с лекарствами и гуманитарной помощью, когда на терминал на Харьковщине попала российская ракета, сообщили в «Новой почте», информирует УНН.

Удар рф по Харьковской области: "Новая почта" опубликовала видео последних секунд перед попаданием ракеты

Цитата

“Наши коллеги провели последние секунды жизни, помогая - сортируя посылки с медикаментами и гуманитарной помощью для мирного населения, страдающего от войны. россия разрушила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространяйте информацию о том, что россия является террористическим государством”, - говорится в сообщении в X.

Наши коллеги провели последние секунды жизни, помогая - сортируя посылки с медикаментами и гуманитарной помощью для гражданского населения, страдающего от войны. Россия разрушила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространяйте информацию #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp

— Новая почта (@NP_official_ua) 22 октября 2023 года

Дополнение

Количество пострадавших от ночного ракетного удара по терминалу “Новой почты” в Харькове увеличилось с 16-ти до 17-ти человек.

Специалисты уже идентифицировали тела п’пятерых погибших в результате удара по терминалу “Новой почты” на Харьковщине.

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