Удар рф по Харьковской области: "Новая почта" опубликовала видео последних секунд перед попаданием ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Работники «Новой почты» сортировали посылки с лекарствами и гуманитарной помощью, когда на терминал на Харьковщине попала российская ракета, сообщили в «Новой почте», информирует УНН.
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“Наши коллеги провели последние секунды жизни, помогая - сортируя посылки с медикаментами и гуманитарной помощью для мирного населения, страдающего от войны. россия разрушила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространяйте информацию о том, что россия является террористическим государством”, - говорится в сообщении в X.
Наши коллеги провели последние секунды жизни, помогая - сортируя посылки с медикаментами и гуманитарной помощью для гражданского населения, страдающего от войны. Россия разрушила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространяйте информацию #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp— Новая почта (@NP_official_ua) 22 октября 2023 года
Дополнение
Количество пострадавших от ночного ракетного удара по терминалу “Новой почты” в Харькове увеличилось с 16-ти до 17-ти человек.
Специалисты уже идентифицировали тела п’пятерых погибших в результате удара по терминалу “Новой почты” на Харьковщине.