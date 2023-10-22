Фахівці ідентифікували тіла п’ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Експерти ідентифікували за зовнішніми ознаками тіла п’ятьох із шести загиблих внаслідок удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом в селищі Коротич. Про це повідомив т.в.о начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласної поліції Олександр Кобилєв, передає “Суспілне” пише УНН.
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За його словами, тіло одного чоловіка не ідентифікували, бо воно було понівечене внаслідок пожежі. Наразі слідчі встановлюють родичів загиблих людей, також планують провести ДНК-експертизи. Кобилєв також зазначив, що поряд з будівлею не було жодних військових об'єктів
Нагадаємо
У вечері у суботу, 21 жовтня, росіяни обстріляли Харківську область, влучивши в термінал «Нової пошти» в селищі Коротич. На місці атаки знайшли уламки ракети C-300. Загинули шість людей, відомо про 16 постраждалих, всі працівники компанії, які перебували всередині терміналу.
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