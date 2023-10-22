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Фахівці ідентифікували тіла п’ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині

Київ • УНН

 • 203915 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Експерти ідентифікували за зовнішніми ознаками тіла п’ятьох із шести загиблих внаслідок удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом в селищі Коротич. Про це повідомив т.в.о начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласної поліції Олександр Кобилєв, передає “Суспілне” пише УНН.

Фахівці ідентифікували тіла п’ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині

Деталі

За його словами, тіло одного чоловіка не ідентифікували, бо воно було понівечене внаслідок пожежі. Наразі слідчі встановлюють родичів загиблих людей, також планують провести ДНК-експертизи. Кобилєв також зазначив, що поряд з будівлею не було жодних військових об'єктів

Нагадаємо

У вечері у суботу, 21 жовтня, росіяни обстріляли Харківську область, влучивши в термінал «Нової пошти» в селищі Коротич. На місці атаки знайшли уламки ракети C-300. Загинули шість людей, відомо про 16 постраждалих, всі працівники компанії, які перебували всередині терміналу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС показали як виглядає поштовий термінал у Харкові після нічного ракетного удару

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