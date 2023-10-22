Специалисты идентифицировали тела пятерых погибших в результате удара по терминалу "Новой почты" на Харьковщине

Детали

По его словам, тело одного мужчины не идентифицировали, потому что оно было изуродовано в результате пожара. Сейчас следователи устанавливают родственников погибших людей, также планируют провести ДНК-экспертизы. Кобилев также отметил, что рядом со зданием не было никаких военных объектов

Напомним

Вечером в субботу, 21 октября, россияне обстреляли Харьковскую область, попав в терминал «Новой почты» в поселке Коротич. На месте атаки нашли обломки ракеты C-300. Погибли шесть человек, известно о 16 пострадавших, все работники компании, которые находились внутри терминала.

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