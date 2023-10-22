В МВС показали як виглядає поштовий термінал у Харкові після нічного ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. З’явилися фото з висти пташиного польоту терміналу «Нової пошти» у Харкові, по якому вночі був нанесений ракетний удар. Їх опублікувало МВС України, пише УНН.
“Так виглядає термінал „Нової пошти“ під Харковом на ранок після ракетних ударів рф”, — підписали знімки в МВС.
Водночас, міській голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що 16 постраждалих внаслідок ракетного удару — це мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.
Нагадаємо
Вночі був нанесений удар балістичними ракетами С-300 по терміналу “Нової пошти” у Харкові. Загинули 6 співробітників, постраждали — 16.
В США цю ракетну атаку назвали нехтуванням людськими життями з боку кремля.