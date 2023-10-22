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В МВД показали как выглядит почтовый терминал в Харькове после ночного ракетного удара

Киев • УНН

 • 266708 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. С’появились фото с высти птичьего полета терминала «Новой почты» в Харькове, по которому ночью был нанесен ракетный удар. Их опубликовало МВД Украины, пишет УНН.

В МВД показали как выглядит почтовый терминал в Харькове после ночного ракетного удара

“Так выглядит терминал „Новой почты“ под Харьковом на утро после ракетных ударов рф”, — подписали снимки в МВД.

В то же время, городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что 16 пострадавших в результате ракетного удара — это жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет.

Напомним

Ночью был нанесён удар баллистическими ракетами С-300 по терминалу “Новой почты” в Харькове. Погибли 6 сотрудников, пострадали — 16.

В США эту ракетную атаку назвали пренебрежением человеческими жизнями с стороны кремля.

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