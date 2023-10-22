Удар росіян по “Новій пошті” на Харківщині: рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Рятувальники ліквідували наслідки удару, який завдав ворог увечері 21 жовтня по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі Харківщини. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС України.
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Рятувальники резюмували, що у результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м.
За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало.
В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 осіб особового складу ДСНС.
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У результаті нічного обстрілу села Коротич Харківської області кількість поранених зросла до 16 осіб.