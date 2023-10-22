Удар росіян по “Новій пошті” на Харківщині: рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки

Деталі

Рятувальники резюмували, що у результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м.

За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало.

В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 осіб особового складу ДСНС.

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У результаті нічного обстрілу села Коротич Харківської області кількість поранених зросла до 16 осіб.