Удар россиян по "Новой почте" на Харьковщине: спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Спасатели ликвидировали последствия удара, который нанес враг вечером 21 октября по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе Харьковской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Спасатели резюмировали, что в результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.м.
По предварительным данным, 6 человек погибло и 16 пострадало.
В 00:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.
Напомним
В результате ночного обстрела села Коротич Харьковской области количество раненых возросло до 16 человек.