Нехтування життям з боку кремля: США відреагували на нічний обстріл Харкова, під час якого загинули 6 людей

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“За ніч знову жахливі кадри російського насильства проти мирного населення в Україні — ракетний обстріл поштового відділення в Харкові вбив 6 людей, і ще більше — отримали серйозні поранення. Нехтування життям з боку Кремля — на всього всьому світу. Сполучені Штати підтримують Україну, щоб притягнути Росію до відповідальності”.

Нагадаємо

Вночі російські окупанти нанесли удар балістичними ракетами по терміналу “Нової пошти” у Харкові. Загинули 6 людей. 16 співробітників отримали поранення. 2 постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.