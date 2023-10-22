Нехтування життям з боку кремля: США відреагували на нічний обстріл Харкова, під час якого загинули 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Це нехтування життям з боку кремля, а росі треба притягнути до відповідальності. Так посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці в «Х» (Twitter) відреагувала на нічний обстріл поштового терміналу у Харкові, пише УНН.
Цитата
“За ніч знову жахливі кадри російського насильства проти мирного населення в Україні — ракетний обстріл поштового відділення в Харкові вбив 6 людей, і ще більше — отримали серйозні поранення. Нехтування життям з боку Кремля — на всього всьому світу. Сполучені Штати підтримують Україну, щоб притягнути Росію до відповідальності”.
Нагадаємо
Вночі російські окупанти нанесли удар балістичними ракетами по терміналу “Нової пошти” у Харкові. Загинули 6 людей. 16 співробітників отримали поранення. 2 постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.