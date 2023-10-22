Пренебрежение жизнью со стороны кремля: США отреагировали на ночной обстрел Харькова, во время которого погибли 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Это пренебрежение жизнью со стороны кремля, а россиян надо привлечь к ответственности. Так посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице в «Х» (Twitter) отреагировала на ночной обстрел почтового терминала в Харькове, пишет УНН.
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“За ночь снова ужасные кадры российского насилия против мирного населения в Украине — ракетный обстрел почтового отделения в Харькове убил 6 человек, и еще больше — получили серьезные ранения. Пренебрежение жизнью с стороны Кремля — на всего мира. Соединенные Штаты поддерживают Украину, чтобы привлечь Россию к ответственности”.
Напомним
Ночью российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по терминалу “Новой почты” в Харькове. Погибли 6 человек. 16 сотрудников получили ранения. 2 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.