Пренебрежение жизнью со стороны кремля: США отреагировали на ночной обстрел Харькова, во время которого погибли 6 человек

Цитата

“За ночь снова ужасные кадры российского насилия против мирного населения в Украине — ракетный обстрел почтового отделения в Харькове убил 6 человек, и еще больше — получили серьезные ранения. Пренебрежение жизнью с стороны Кремля — на всего мира. Соединенные Штаты поддерживают Украину, чтобы привлечь Россию к ответственности”.

Напомним

Ночью российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по терминалу “Новой почты” в Харькове. Погибли 6 человек. 16 сотрудников получили ранения. 2 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.