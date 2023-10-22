Вранці окупанти обстріляли Куп’янськ, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Куп’янськ. Під вогонь потрапили житлові будинки. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років — в стані середньої тяжкості”.
Голова ОВА уточнив, що з 16 постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу “Нової пошти” 2 перебувають у вкрай важкому стані, 6 — у важкому, решта — в стані середньої тяжкості та легкі.
Додав, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.
Зокрема, під ворожими обстрілами перебували Першотравневе, Синьківка та Дворічна Куп’янського району, Борова Ізюмського району, Гатище, Бударки Чугуївського району та інші населені пункти.
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