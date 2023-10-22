Усі шестеро загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів - це працівники «Нової пошти»
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Загиблі та постраждалі унаслідок удару росіян по терміналу «Нової пошти» були працівниками підприємства, які перебували всередині. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.
Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.
На місці триває розбір завалів.
За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.
Нагадаємо
Унаслідок ворожого удару по терміналу «Нової пошти» загинуло 6 людей та 14 було госпіталізовано.