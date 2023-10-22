Все шестеро погибших и 14 пострадавших в результате удара оккупантов - это работники «Новой почты»
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Погибшие и пострадавшие в результате удара россиян по терминалу «Новой почты» были работниками предприятия, которые находились внутри. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.
Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь.
На месте продолжается разбор завалов.
По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.
Напомним
В результате вражеского удара по терминалу «Новой почты» погибло 6 человек и 14 были госпитализированы.