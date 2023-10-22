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Все шестеро погибших и 14 пострадавших в результате удара оккупантов - это работники «Новой почты»

Киев • УНН

 • 2846779 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Погибшие и пострадавшие в результате удара россиян по терминалу «Новой почты» были работниками предприятия, которые находились внутри. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Все шестеро погибших и 14 пострадавших в результате удара оккупантов - это работники «Новой почты»

Детали 

Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы. 

Среди госпитализированных 7 человек находятся  в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь. 

На месте продолжается разбор завалов. 

По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.

Напомним

В результате вражеского удара по терминалу «Новой почты» погибло 6 человек и 14 были госпитализированы.

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