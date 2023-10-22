Все шестеро погибших и 14 пострадавших в результате удара оккупантов - это работники «Новой почты»

Детали

Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь.

На месте продолжается разбор завалов.

По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.

Напомним

В результате вражеского удара по терминалу «Новой почты» погибло 6 человек и 14 были госпитализированы.