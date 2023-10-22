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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утром оккупанты обстреляли Купянск, есть пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Купянск. Под огонь попали жилые дома. Три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Утром оккупанты обстреляли Купянск, есть пострадавшие

Цитата

“Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял г. Куп’янск. Есть попадания в жилые дома, получили ранения 3 человека. Девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Парень 17 лет — в состоянии средней тяжести”.

Глава ОВА уточнил, что из 16 пострадавших в результате ракетного удара по терминалу “Новой почты” 2 находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 — в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести и легком.

Добавил, что в течение прошлых суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Куп’Куп’янского районов.

В частности, под вражескими обстрелами находились Першотравневое, Синьковка и Двуречная Куп’янского района, Боровая Изюмского района, Гатище, Бударки Чугуевского района и другие населенные пункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар россиян по “Новой почте” на Харьковщине: спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки

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