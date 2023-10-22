Утром оккупанты обстреляли Купянск, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Купянск. Под огонь попали жилые дома. Три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял г. Куп’янск. Есть попадания в жилые дома, получили ранения 3 человека. Девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Парень 17 лет — в состоянии средней тяжести”.
Глава ОВА уточнил, что из 16 пострадавших в результате ракетного удара по терминалу “Новой почты” 2 находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 — в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести и легком.
Добавил, что в течение прошлых суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Куп’Куп’янского районов.
В частности, под вражескими обстрелами находились Першотравневое, Синьковка и Двуречная Куп’янского района, Боровая Изюмского района, Гатище, Бударки Чугуевского района и другие населенные пункты.
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