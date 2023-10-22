Идентифицированы все жертвы удара рф по терминалу "Новой почты" на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Эксперты идентифицировали шестого погибшего в результате российской атаки на терминал "Новой почты" в Харьковской области 21 октября. Об этом сообщил Суспільне Харків начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов, информирует УНН.
Детали
Идентифицировали 30-летнего уроженца Каменки Двуречанской громады, который проживал в Харькове.
«Мы вывели ДНК-профиль погибшего и сравнили с его отцом, есть совпадение. Отец и мать сразу его не узнали из-за того, что тело сильно обгорело», — сказал Болвинов.
Ранее
УНН сообщал, что специалисты идентифицировали тела пятерых погибших в результате удара по терминалу “Новой почты” на Харьковщине.
Количество пострадавших от ночного ракетного удара по терминалу “Новой почты” в Харькове увеличилось с 16-ти до 17-ти человек.
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