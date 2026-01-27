"Якщо потрібно на вулицю - скористайтеся маскою": в одному з районів на Львівщині перевищення оксиду вуглецю після атаки рф

$43.130.01
Ексклюзив
10:00 • 2478 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 5576 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 10634 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 26709 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 72704 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 43917 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 47723 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40195 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 64547 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30422 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Публікації
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 2480 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 36911 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 72704 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 64548 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 69561 перегляди
"Якщо потрібно на вулицю - скористайтеся маскою": в одному з районів на Львівщині перевищення оксиду вуглецю після атаки рф

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Фахівці зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне після ранкової атаки ворожого безпілотника на об'єкт інфраструктури. Ситуація контрольована, радіаційний фон у нормі.

"Якщо потрібно на вулицю - скористайтеся маскою": в одному з районів на Львівщині перевищення оксиду вуглецю після атаки рф

У Львівській області у селі Смільне зафіксовано перевищення оксиду вуглецю після російської атаки безпілотником, повідомив у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі

- написав Козицький.

З його слів, ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.

"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - вказав голова ОВА.

Працівники служби, з його слів, продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27.01.26, 09:41 • 3274 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
Село
Війна в Україні