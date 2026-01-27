"Якщо потрібно на вулицю - скористайтеся маскою": в одному з районів на Львівщині перевищення оксиду вуглецю після атаки рф
Київ • УНН
Фахівці зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне після ранкової атаки ворожого безпілотника на об'єкт інфраструктури. Ситуація контрольована, радіаційний фон у нормі.
У Львівській області у селі Смільне зафіксовано перевищення оксиду вуглецю після російської атаки безпілотником, повідомив у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі
З його слів, ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.
"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - вказав голова ОВА.
Працівники служби, з його слів, продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.
