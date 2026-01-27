"Если нужно на улицу - воспользуйтесь маской": в одном из районов Львовской области превышение оксида углерода после атаки рф

$43.130.01
Эксклюзив
10:00 • 7048 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 9340 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 12521 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 28500 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 75852 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 44874 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48349 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40388 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66042 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30557 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 36077 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 11096 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 3946 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 21169 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 6230 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 38606 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 66042 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 70987 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Сергей Лысак
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Одесса
Харьковская область
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 21506 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 21137 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 21692 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 24533 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 43116 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
MIM-104 Patriot

"Если нужно на улицу - воспользуйтесь маской": в одном из районов Львовской области превышение оксида углерода после атаки рф

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

Специалисты зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смильное после утренней атаки вражеского беспилотника на объект инфраструктуры. Ситуация контролируемая, радиационный фон в норме.

"Если нужно на улицу - воспользуйтесь маской": в одном из районов Львовской области превышение оксида углерода после атаки рф

Во Львовской области в селе Смильное зафиксировано превышение оксида углерода после российской атаки беспилотником, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смильное. Это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе

- написал Козицкий.

По его словам, ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме.

"Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающим в Смильном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской. Временно воздержитесь от проветривания помещений", - указал глава ОВА.

Сотрудники службы, по его словам, продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра.

Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27.01.26, 09:41 • 3582 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЗдоровье
Село
Война в Украине