"Если нужно на улицу - воспользуйтесь маской": в одном из районов Львовской области превышение оксида углерода после атаки рф

Во Львовской области в селе Смильное зафиксировано превышение оксида углерода после российской атаки беспилотником, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смильное. Это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе - написал Козицкий.

По его словам, ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме.

"Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающим в Смильном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской. Временно воздержитесь от проветривания помещений", - указал глава ОВА.

Сотрудники службы, по его словам, продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра.

Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено