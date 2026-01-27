"Если нужно на улицу - воспользуйтесь маской": в одном из районов Львовской области превышение оксида углерода после атаки рф
Киев • УНН
Специалисты зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смильное после утренней атаки вражеского беспилотника на объект инфраструктуры. Ситуация контролируемая, радиационный фон в норме.
Во Львовской области в селе Смильное зафиксировано превышение оксида углерода после российской атаки беспилотником, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смильное. Это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе
По его словам, ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме.
"Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающим в Смильном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской. Временно воздержитесь от проветривания помещений", - указал глава ОВА.
Сотрудники службы, по его словам, продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра.
