І.Жданов задекларував 60 тис. дол. готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов подав електронну декларацію, в якій вказав, що отримав у 2015 році 77,8 тис. грн заробітної плати, а також задекларував 60 тис. дол. готівки. Про це йдеться у електронній декларації І.Жданова, передає УНН.
У декларації міністр молоді та спорту І.Жданов зазначив, що отримав у 2015 році 77 тис. 808 грн, а також йому відшкодували витрати на відрядження на суму 21 тис. 338 грн.
Він вказав готівкові кошти у сумі 60 тис. дол.
При цьому дружина міністра, Ірина Жданова, отримала дохід від підприємницької діяльності у сумі 280 тис. 740 грн, а донька Ярина стипендію — 3300 грн.
Він вказав, що має у власності квартиру — 113,8 кв.м, земельну ділянку — 1200 кв.м, орендує дачний будинок площею 105,5 кв.м. Дружина міністра, І.Жданова, є власником недобудованого будинку загальною площею 229,8 кв.м, а також земельних ділянок — майже 4,4 тис. кв.м.
І.Жданов задекларував автомобіль Toyota Camry 2006 року випуску загальною вартістю 171 тис. 360 грн.
У декларації міністра також зазначається, що він сплатив за користування садовим будинком у 2015 році 65 тис. 220 грн.