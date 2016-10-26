И.Жданов задекларировал 60 тыс. долл. наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подал электронную декларацию, в которой указал, что получил в 2015 году 77,8 тыс. грн заработной платы, а также задекларировал 60 тыс. долл. наличных средств. Об этом говорится в электронной декларации И.Жданова, передает УНН.
В декларации министр молодежи и спорта И.Жданов отметил, что получил в 2015 году 77 тыс. 808 грн, а также ему возместили расходы на сумму 21 тыс. 338 грн.
Он указал наличные средства в сумме 60 тыс. долл.
При этом жена министра, Ирина Жданова, получила доход от предпринимательской деятельности в сумме 280 тыс. 740 грн, а дочь Ярина стипендию - 3300 грн.
Он указал, что имеет в собственности квартиру - 113,8 кв.м, земельный участок - 1200 кв.м, арендует дачный дом площадью 105,5 кв.м. Жена министра, Жданова, является владельцем недостроенного дома общей площадью 229,8 кв.м, а также земельных участков - почти 4,4 тыс. кв. м.
И.Жданов задекларировал автомобиль Toyota Camry 2006 года выпуска общей стоимостью 171 тыс. 360 грн.
В декларации министра также отмечается, что он заплатил за пользование садовым домом в 2015 году 65 тыс. 220 грн.