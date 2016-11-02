І.Умерову вручили оновлену постанову про притягнення як обвинуваченого - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В кримському управлінні Федеральної служби безпеки Росії заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову винесено і вручено оновлену постанову про притягнення як обвинуваченого. Про це повідомляє адвокат Еміль Курбединов у відео зверненні на Facebook, передає УНН.
"В постанові уточнено саме обвинувачення у зв’язку з отриманими результатами експертизи. Нагадаю, слідство надсилало матеріал, який був знятий ATR для того, щоб слідство відповіло на питання чи наявні там певні елементи екстремізму На що експертиза відповіла позитивно. Ці дані були включені в постанову про притягнення в якості обвинуваченого", - пояснив адвокат.
Нагадаємо, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова звинуватили в екстремізмі та відкрили кримінальну справу. Слідство підозрює його в скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності РФ.
Як повідомив УНН, кримська “прокуратура” не виявила порушень прав і свобод І.Умерова.