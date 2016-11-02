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15 марта, 19:03 • 114314 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164051 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136433 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129033 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112089 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105028 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101108 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Умерову вручили обновленное постановление о привлечении в качестве обвиняемого - адвокат

И.Умерову вручили обновленное постановление о привлечении в качестве обвиняемого - адвокат

Киев • УНН

 • 8257 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В крымском управлении Федеральной службы безопасности России заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову вынесли и вручили обновленное постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов в видеообращении на Facebook, передает УНН.

"В постановлении уточнили само обвинение в связи с полученными результатами экспертизы. Напомню, следствие направляло материал, который был снят ATR для того, чтобы следствие ответило на вопрос, имеются ли там определенные элементы экстремизма. На что экспертиза ответила положительно. Эти данные были включены в постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - пояснил адвокат.

Напомним, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова обвинили в экстремизме и возбудили уголовное дело. Следствие подозревает его в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ.

Как сообщил УНН, крымская "прокуратура" не нашла нарушений прав и свобод И.Умерова.

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