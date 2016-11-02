И.Умерову вручили обновленное постановление о привлечении в качестве обвиняемого - адвокат

"В постановлении уточнили само обвинение в связи с полученными результатами экспертизы. Напомню, следствие направляло материал, который был снят ATR для того, чтобы следствие ответило на вопрос, имеются ли там определенные элементы экстремизма. На что экспертиза ответила положительно. Эти данные были включены в постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - пояснил адвокат.

Напомним, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова обвинили в экстремизме и возбудили уголовное дело. Следствие подозревает его в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ.

Как сообщил УНН, крымская "прокуратура" не нашла нарушений прав и свобод И.Умерова.