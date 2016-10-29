І.Кононенко отримав торік понад 14 млн грн дивідендів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народний депутат України з фракції БПП Ігор Кононенко подав електронну декларацію за 2015 рік, опубліковану в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Минулого року І.Кононенко заробив 77,7 тис. грн, також отримав дохід від процентів — 87,1 тис. грн, дивідендів у сумі — 14,24 млн грн.
На банківських рахунках у нардепа розміщено 2,9 млн грн. При цьому він задекларував готівкові кошти — 6,6 млн грн, 928 тис. дол. та 965 тис. євро. Також він вказав, що активи в акціях становили 5,89 млн грн.
Відповідно до декларації, І.Кононенко є власником таких підприємств: “Пісківський завод скловиробів”, “Янтра”, “Спортивно-оздоровчий комплекс “Монітор”, Міжнародна тенісна академія, “Медсервіс плюс”, “Завод “Ленінська Кузня”, “Промавтоматика”, “Джепен Моторз”, “Европейський дім”, Продюсерський центр “Разом”, ТРЕК ХОЛДІНГ КОСТ С.Л., Ланкашир Біг С.Л., ТРЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, “ЗОВНІШЕКОНОМСЕРВІС” — ФІРМА МАРКЕТИНГУ І ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД”, “КИЇВГЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ”,
Також у декларації вказано, що він є власником Ланкашир Біг, С.Л., а його син має 50% від загального капіталу продюсерського центру “Разом”. І.Кононенко має акцій низки підприємств, зокрема АТ “АК “БОГДАН МОТОРС”, ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”, ПАТ “ЗНКІФ “ВІК”, RI-SYSTEM LIMITED. У власності І.Кононенка автомобіль Mercedes-BENZ CL600 2002 року випуску, а у власності його родини Subaru WRX STI, BMW X1. Дружина нардепа орендує BMW 550 2012 року, а сам І.Кононенко — Audi A8 2014 року. Серед задекларованого майна є тренажер — бігова доріжка, сумка зі шкіри страуса, осушувач повітря, озонатор, дизель-генератор, блоки кондиціонерів, котли, набір скляних люстр, металевий сейф, меблевий гарнітур для вітальні, гарнітур для кабінету, набір меблів у коридорі, ліжка, більярдний стіл для російського більярду, вбудовані холодильник, витяжка та плита с духовкою, кухня, коллекція кольорових та білих порцилянових статуеток, барна стійка, домашній кінотеатр, телевізори, шкіряне пальто, куртка з соболиним хутром. годинники: Jaeger Lecoultre, Hublot, Girard Perregaux Vintage 1945, Louis Vuitton, Piguet, Ulysse Nardin, Breguet, Franck Muller, а також прикраси Cartier, Carrera and Carrera, Pasquale Bruni, Damiani, Tiffany.