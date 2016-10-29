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И.Кононенко получил в прошлом году более 14 млн грн дивидендов

И.Кононенко получил в прошлом году более 14 млн грн дивидендов

Киев • УНН

 • 14077 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Народный депутат Украины из фракции БПП Игорь Кононенко подал электронную декларацию за 2015 год, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В прошлом году И.Кононенко заработал 77,7 тыс. грн, также получил доход от процентов - 87,1 тыс. грн, дивидендов в сумме - 14,24 млн грн.

На банковских счетах у нардепа размещено 2,9 млн грн. При этом он задекларировал наличные средства - 6,6 млн грн, 928 тыс. долл. и 965 тыс. евро. Также он указал, что активы в акциях составляли 5,89 млн грн.

Согласно декларации, И.Кононенко является владельцем следующих предприятий: "Песковский завод стеклоизделий", "Янтра", "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", Международная теннисная академия, "Медсервис плюс", "Завод "Ленинская Кузница", "Промавтоматика", "Джепен Моторз", "Европейский дом", Продюсерский центр "Разом", ТРЕК ХОЛДИНГ КОСТ С.Л., Ланкашир Бег С.Л., ТРЕК Холдингз Лимитед, "ВНЕШНЭКОНОМСЕРВИС" - ФИРМА МАРКЕТИНГА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД", "КИИВГЕЙТ ИНВЕСТМЕНТ",

Также в декларации указано, что он является владельцем Ланкашир Бег, С.Л., а его сын имеет 50% от общего капитала продюсерского центра "Разом". И.Кононенко имеет акции ряда предприятий, в частности АО "АК "Богдан Моторс", ОАО "Международный Инвестиционный Банк", ПАО "ЗНКИФ "ВИК", RI-SYSTEM LIMITED. В собственности И.Кононенко автомобиль Mercedes-BENZ CL600 2002 года выпуска, а в собственности его семьи Subaru WRX STI, BMW X1. Жена нардепа арендует BMW 550 2012 года, а сам И.Кононенко - Audi A8 2014 года. Среди задекларированного имущества есть тренажер - беговая дорожка, сумка из кожи страуса, осушитель воздуха, озонатор, дизель-генератор, блоки кондиционеров, котлы, набор стеклянных люстр, металлический сейф, мебельный гарнитур, гарнитур для кабинета, набор мебели в коридоре, кровати, бильярдный стол для русского бильярда, встроенные холодильник, вытяжка и плита с духовкой, кухня, коллекция цветных и белых порцилянових статуэток, барная стойка, домашний кинотеатр, телевизоры, кожаное пальто, куртка с собольим мехом. часы: Jaeger Lecoultre, Hublot, Girard Perregaux Vintage 1945, Louis Vuitton, Piguet, Ulysse Nardin, Breguet, Franck Muller, а также украшения Cartier, Carrera and Carrera, Pasquale Bruni, Damiani, Tiffany.

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