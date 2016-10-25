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І.Климпуш-Цинцадзе поінформувала міністра оборони Польщі щодо активності РФ на Донбасі

І.Климпуш-Цинцадзе поінформувала міністра оборони Польщі щодо активності РФ на Донбасі

Київ • УНН

 • 5441 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час робочої поїздки до Польщі поінформувала міністром оборони Польщі Антоні Мацаревича щодо активності РФ на Донбасі та в Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.

“Нам відомо, яку зброю вони туди завозять, які військові частини задіяні в агресії проти України. Ми поіменно знаємо російських військових, які керують армійськими корпусами, що атакують наші позиції”, — зазначила І.Климпуш-Цинцадзе.

Під час зустрічі співрозмовники, зокрема, обговорили спільні військові навчання та євроатлантичну інтеграцію України. Віце-прем’єр подякувала польській стороні за реабілітацію наших військових у медичних закладах Польщі, а також поінформувала про перехід української армії на контрактну основу.

“Польща ніколи не погодиться з тим, що міжнародні справи можуть вирішуватися військовими методами. Ми будемо підтримувати всі зусилля, щоб відновити територіальну цілісність України. Ми підтримуємо санкції проти Росії і найближчу співпрацю України і НАТО”, — зазначив А.Мацаревич.

А.Мацаревич також додав, що Польща дуже зацікавлена в розвитку економічної співпраці з Україною. Сторони домовилися про поглиблення кооперації в аерокосмічній та військово-промисловій галузях.

Водночас, під час робочого візиту до Польщі України Іванна Климпуш-Цинцадзе поклала квіти до меморіальної дошки жертвам трагедії в Смоленську у 2010 році.

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