И.Климпуш-Цинцадзе проинформировала министра обороны Польши об активности РФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время рабочей поездки в Польшу проинформировала министра обороны Польши Антони Мацаревича об активности РФ на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
"Нам известно, какое оружие они туда завозят, какие военные части задействованы в агрессии против Украины. Мы поименно знаем российских военных, которые управляют армейскими корпусами, атакующими наши позиции", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.
Во время встречи собеседники, в частности, обсудили совместные военные учения и евроатлантическую интеграцию Украины. Вице-премьер поблагодарила польскую сторону за реабилитацию наших военных в медицинских учреждениях Польши, а также проинформировала о переходе украинской армии на контрактную основу.
"Польша никогда не согласится с тем, что международные дела могут решаться военными методами. Мы будем поддерживать все усилия, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем санкции против России и тесное сотрудничество Украины и НАТО", - отметил А.Мацаревич.
А.Мацаревич также добавил, что Польша очень заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Украиной. Стороны договорились об углублении кооперации в аэрокосмической и военно-промышленной областях.
В то же время, во время рабочего визита в Польшу Иванна Климпуш-Цинцадзе возложила цветы к мемориальной доске жертвам трагедии в Смоленске в 2010 году.