І.Геращенко запропонувала моніторити гастролерів, які виступали в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко виступає за створення в уряді структури, яка моніторитиме порушників кордону, зокрема тих, хто гастролює на окупованих територіях. Про це вона заявила під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
Перший віце-спікер парламенту зазначила, що у випадку, "якщо якась співачка чи циркачка співала в Криму, то вона не має права виступати в "Палаці Україна".
"Має бути створена структура в уряді, яка буде чітко моніторити порушників українського кордону", – наголосила І.Геращенко.
Вона зазначила, що було звернення до Державної прикордонної служби з приводу того, що в Україну приїжджають гастролери, які виступали на території окупованого Криму, але на запити депутатів була формальна відписка з цього приводу.
І.Геращенко, звертаючись до Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ та в цілому до уряду, зазначила: "У нас Україна – це вже прохідний двір якийсь".
Вона пояснила, що людина, яка занесена "в чорні списки СБУ" й не має права заїжджати на українську територію, так званий пропагандист Грем Філліпс, знущався над українським полоненим у сірій зоні, коли ми звільняли його".
У свою чергу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що з цією ситуацією необхідно розібратися.