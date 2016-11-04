І.Геращенко запропонувала моніторити гастролерів, які виступали в Криму

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко виступає за створення в уряді структури, яка моніторитиме порушників кордону, зокрема тих, хто гастролює на окупованих територіях. Про це вона заявила під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.