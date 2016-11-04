И.Геращенко предложила мониторить гастролеров, которые выступали в Крыму

Первый вице-спикер парламента отметила, что в случае, "если какая-то певица или циркачка пела в Крыму, то она не имеет права выступать во " Дворце Украина ".

"Должна быть создана структура в правительстве, которая будет четко мониторить нарушителей украинской границы", - отметила И. Геращенко.

Она отметила, что было обращение к Государственной пограничной службе по поводу того, что в Украину приезжают гастролеры, которые выступали на территории оккупированного Крыма, но на запросы депутатов была формальная отписка по этому поводу.

И.Геращенко, обращаясь в Министерство иностранных дел, Министерства внутренних дел и в целом к ​​правительству, отметила: "У нас Украина - это уже проходной двор какой-то".

Она объяснила, что человек, который занесен "в черные списки СБУ" и не имеет права заезжать на украинскую территорию, так называемый пропагандист Грэм Филлипс, издевался над украинским пленным в серой зоне, когда мы освобождали его ".

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что с этой ситуацией необходимо разобраться.