И.Геращенко предложила мониторить гастролеров, которые выступали в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выступает за создание в правительстве структуры, которая будет мониторить нарушителей границы, в том числе тех, кто гастролирует на оккупированных территориях. Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
Первый вице-спикер парламента отметила, что в случае, "если какая-то певица или циркачка пела в Крыму, то она не имеет права выступать во " Дворце Украина ".
"Должна быть создана структура в правительстве, которая будет четко мониторить нарушителей украинской границы", - отметила И. Геращенко.
Она отметила, что было обращение к Государственной пограничной службе по поводу того, что в Украину приезжают гастролеры, которые выступали на территории оккупированного Крыма, но на запросы депутатов была формальная отписка по этому поводу.
И.Геращенко, обращаясь в Министерство иностранных дел, Министерства внутренних дел и в целом к правительству, отметила: "У нас Украина - это уже проходной двор какой-то".
Она объяснила, что человек, который занесен "в черные списки СБУ" и не имеет права заезжать на украинскую территорию, так называемый пропагандист Грэм Филлипс, издевался над украинским пленным в серой зоне, когда мы освобождали его ".
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что с этой ситуацией необходимо разобраться.