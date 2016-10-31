І.Геращенко закликала Європарламент виконати зобов’язання щодо надання безвізу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї “Євронест” перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала представників Європарламенту зобов’язання щодо надання безвізового режиму Україні. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Закликала Європарламент виконати зобов’язання щодо надання Україні безвізового режиму”, — повідомила І.Геращенко.
Також вона підняла питання співпраці з усіма національними парламентськими делегаціями-членами "Євронест" на інших парламентських майданчиках, таких як ПАРЄ чи Міжпарламентський союз.